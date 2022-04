Bonjour,

Je suis en recherche active d'emploie dans le domaine oil and gaz

32 ans d'expérience dans l’industrie pétrochemical. SONATRACH LNG2 Arzew Algérie.



Algerie.



Responsabilités:



* Pose de pipeline

*Préparation et supervision des travaux de robinetterie,tuyauterie et capacités,suiv.i .email;chalal_abdallah@live.fr)



Mes compétences :

Réparation Navale et Industrielle

Supervision industrielle

Gérant d'entreprise

Supervision de chantier

Pipe Support