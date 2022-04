Abdallah DALLET

Ingénieur en bâtiment de formation et particulièrement intéressé par les techniques de construction et de leurs coordinations, j’aimerais mettre à votre profit mes connaissances et mon expérience pratique acquise tant sur des chantiers de construction individuelle que sur des programmes immobiliers d’appartements.

À ce titre, j’ai appris à maîtriser l’éventail des tâches techniques, administratives et budgétaires de ce secteur en constante évolution : étude et suivi de chantier, bon déroulement des travaux dans les meilleures conditions de coût et de délai, établissement des relations entre les différents intervenants internes (bureaux d’études, services gestionnaires et chefs de chantier), aussi bien qu’externes (clients, fournisseurs et services administratifs).



Mes compétences :

Conducteur de travaux

Construction

Génie civil

Ingénieur structure