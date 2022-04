Je suis un webdesigner et graphiste, passionné par tout ce qui concerne le Marketing Digital et le graphisme.

J'aime réaliser des conceptions graphiques qui aideront votre entreprise à accroître sa visibilité sur le web.



Durant mon parcours professionnel, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences. En effet, je dispose d'un profil technique qui me permet d'avoir de bonnes bases dans le domaine du marketing digital et du domaine du graphisme.



De plus, j'accompagne des e-commerçants dans leurs stratégies digitales tels que des actions webmarketing et amélioration du référencement naturel.



Si vous souhaitez mieux me connaître, je vous invite à consulter mon portfolio :





Abdallah DARGUI

adargui@gmail.com



Mes compétences :

Création des site web

Référencement naturel

Webmarketing/Marketing on line

Montage vidéo

RESEAUX SOCIAUX & COMMUNICATION 2.0

Conception graphique

Référencement de sites internet

Webmaster

Montage

Google Adwords

E-commerce

Webmarketing

Graphisme

Tourisme

HTML 5

Mail marketing

Emailing

Vente en ligne

Web design

Marketing digital

Développement commercial