Abdallah DEBERKALEH

Bienvenue chers clients internautes sur notre boutique virtuelle des Emirats Arabes Unies "Terre d'Echange et de Liberté" la plus moderne au Monde ! La société Achats Sans Frontières basée en Alsace a ERSTEIN a été créé le 06 Octobre 2006 est heureuse de vous accueuillir sur son site :



www.asf-dubaishop.com



L’objectif de nos 2 sociétés : A.S.F. et TBACS est de commercialiser des produits en provenance des Emirats Arabes Unies en particulier celui de Dubaï et plus particulièrement :

Les meilleurs Parfums § Encenses Orientaux des Pays du Golf :



Les Emirats Arabe Unies



L'Arabie Saoudite



L'Emirat du Qatar



L'Emirat du Bahrein



L'Emirat du Koweit



L'Emirat d'Oman



Je voudrais vous accueillir sur notre site " Terre d'échange et de Liberté " où il n'y a aucune frontière pour faire vos achats 24H/24H 7j / 7j.



L'émirat de Dubai est une des Zones Libres des plus modernes au monde conçue pour vous offrir les plus attirantes opportunités pour faire vos achats. L'émirat de Dubai est en pleine croissance économique sous l'autorité bienveillante de son visionnaire l'actuel Premier Ministre et Vice-président des Emirats Arabes Unies et émir de l'émirat de Dubai Son Exellence Mohammad Bin Rachid Al-Maktoum. Son Execellence Bien Aimé est responsable de la modernisation de l'émirat de Dubai survenue dans les dix dernières années. Sous son égide, l'émirat de Dubai est devenu une destination prisée par les riches de ce monde. Par la diversité des ses produits, notre société possède un net avantage sur ses concurrents de l'achat en ligne concernant les produits en provenance des Emirats Arabes Unies (celui deDubai).

Le choix minutieux et sans intermédiaires de nos fournisseurs commerçants et artisans des Emirats Arabes Unies, nous permet en outre de vous proposer des articles atrayants, diversifiés et de qualités à des tarifs très compétitifs.

Tous ses produits reflètent son Melting-pot de civilisations mondiales et à travers tous ses choix que nous vous présentons sur notre site, nous espérons que nos clients apprécieront les profits additionnels dont ils bénéficieront pour avoir fait leurs achats sur notre site « convivial ».

Carrefour mondial des affaires et véritable plaque tournante du transport aérien international, l'émirat de Dubaï connaît actuellement le plus fort taux de développement de la planète avec un objectif touristique de dix millions de clients " hôtes " pour l'an 2009 à 2015 ’’. Tout y est plus grand, plus luxueux et plus audacieux, l'émirat de Dubai offre ses services aux differents pays du monde notamment à Djibouti où la gestion de ses secteurs économiques les plus importants lui est confiée.

Il s’agit de son Port et de son Aéroport ainsi que les douanes portuaires et aéroportuaires dont les investissements sont en nette progressions depuis 2005 et dépassent largement le milliard de dollars investits en République de Djibouti. Il devient donc naturel au Djiboutien que je suis (sur mes origines) de faire participer à notre société française le partenariat du développement économique des Emirats Arabes Unies en particulier celui de Dubai.

Ce site commerciale a pour objetif de présenter à nos clients internautes du monde entier le savoir faire ancestral des commerçants et artisans de ce pays (U.A.E.) hospitalier aux magnifiques potentialités que nous vous laissons découvrir à travers nos produits les meilleurs parfums et encenses orientaux mis en ligne.

C'est donc un peu de sa richesse que nous aimerions vous faire découvrir.

Si notre activité suscite auprès de vous un intérêt particulier, nous vous proposons maintenant un petit voyage virtuel sur notre site.



A vous de découvrir l'objet qui saura vous séduire



D'ores et déjà nous espérons vous compter parmi nos futurs clients et nous vous assurons que nous mettrons tout en oeuvre pour vous donner entière satisfaction.



