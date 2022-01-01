ACHATS SANS FRONTIERES sarl FRANCE - TRUST BEST AIR CARGO SERVICES LLC DUBAI
- CEO
2006 - maintenant
LA SOCIETE ACHAT SANS FRONTIÈRES : SON OBJECTIF , SA PHILOSOPHIE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DES EMIRATS ARABES UNIES ( DUBAI ) .
L’ENTREPRISE ACHATS SANS FRONTIÈRES A ÉTÉ CRÉÉE LE 6 OCTOBRE 2006 DE LA VOLONTÉ DE SON FONDATEUR DE PARTAGER SA PASSION CULTURELLE ET COMMERCIALE EN UTILISANT CE FORMIDABLE OUTIL QU’EST INTERNET.
ACHATS SANS FRONTIÈRES " WWW.ASF-DUBAISHOP.COM " EST UN SITE PRESTATAIRE DE SERVICE COMMERCIAL POUR LA VENTE DE PRODUITS ET D’OBJETS EN PROVENANCE DE L'EMIRAT DE DUBAI (E.A.U.) EN UTILISANT LE RÉSEAU INTERNET.
NOTRE DEVISE EST : LE RESPECT DU CLIENT, LE RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTEAUX DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE, LA QUALITÉ DES PRODUITS, L’ORIGINALITÉ, LA CLARTÉ, LE CHOIX DE DÉCISION, LA SIMPLICITÉ DE LA COMMANDE, LE CHOIX DU RÈGLEMENT, ET LE CHOIX DE L'ADRESSE DE LIVRAISON. NOTRE SITE EST OUVERT 24H/24J, 7J/7J ET NOUS SOMMES PRÊT À VOUS LIVRER VOTRE ACHAT APRÈS CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.
ACTUELLEMENT VOUS ÊTES CONNECTÉ SUR UN DE NOS SITES ADMINISTRÉS PAR LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES ’’ FRANCE ’’. LE PRÉSENT DOCUMENT A POUR BUT DE VOUS INFORMER SUR NOTRE SITE " WWW.ASF-DUBAISHOP.COM " LES OBJECTIFS ET LA PHILOSOPHIE COMMERCIALE DE NOTRE SOCIÉTÉ.
DANS LE MONDE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, L’UN DES BUTS PREMIERS D’UNE ENTREPRISE EST DE MAXIMISER SES PROFITS EN MINIMISANT SES PERTES. ACQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS DANS D’AUTRES PAYS PERMET À UNE ENTREPRISE DE RÉALISER UN PROFIT SOUHAITABLE.
L’ENTREPRISE ACHATS SANS FRONTIÈRES NE FAIT PAS EXCEPTION À CE FAIT.
UNE QUESTION SURVIENT ALORS : QUELLE EST LA SITUATION DE L’EXPANSION DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES SUR LE MARCHÉ DES EMIRATS ARABES UNIES ( DUBAI ) .
LE CONTEXTE :
ACHATS SANS FRONTIÈRES EST UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE BASÉE EN ALSACE DONT LA CRÉATION PAR SON ACTUEL PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, ABDALLAH DEBERKALEH, REMONTE À SA CRÉATION LE 06 OCTOBRE 2006 . APRÈS UN PROJET DE CRÉATION SUR INTERNET, L’ENTREPRISE SE LANCE À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ FRANÇAIS ET EUROPEEN POUR LE DÉBUT DE L'ANNÉE 2009 AVEC LA COLLABORATION DE PLUSIEURS GRANDES SOCIÉTES BASÉS À DUBAI .
DEPUIS, CE PROJET S’EST CONFIRMÉE AVEC LA CRÉATION DE NOTRE SITE INTERNET :
WWW.ASF-DUBAISHOP.COM QUI SERVIRA DE VITRINES AUX INTERNAUTES FRANÇAIS, EUROPEENS ET À LA DIASPORA DE LA CORNE DE L’AFRIQUE (ETHIOPIENNE, ERITRÉENNE, SOMALIENNE ET DJIBOUTIENNE).
ACTUELLEMENT, CE PROJET S’EST CONFIRMÉ AVEC LA CRÉATION D’UN BUREAU DE LOGISTIQUE À DUBAI ( CRÉÉE LE 26 JANVIER 2009 ) ET UN AUTRE EN PRÉPARATION À ADDIS-ABABA ET QUI SERA OUVERT SI DIEU NOUS LE PERMET FIN 2015 .
CES DEUX BUREAUX DE LOGISTIQUES SERVIRONT DE DISTRIBUTEURS AUX INTERNAUTES FRANÇAIS, EUROPÉENS ET À LA DIASPORA : ETHIOPIENNE, ERITRÉENNE, SOMALIENNE ET DJIBOUTIENNE QUI SONT ESTIMÉES À PLUS DE CINQ (5 000 000) MILLIONS D’IMMIGRANTS À TRAVERS LE MONDE .
LE DÉVELOPPEMENT DU SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES AURA COMME PAYS DISTRIBUTEURS :
LA FRANCE (SIÈGE SOCIALE) ET LES EMIRATS ARABES UNIES (DUBAI) DES PRODUITS ACHETÉS ET VENDUS SUR NOTRE SITE EN LIGNE .
L’ANNÉE 2008 EST PARTICULIÈREMENT REPRÉSENTATIVE DE CETTE FIÈVRE ACHETEUSE POUR LES INTERNAUTES DU MONDE ENTIER QUI SONT EN NET PROGRESSION. À TRAVERS CETTE FERVEUR EXPANSIONNISTE, NOUS ALLONS TENTER D’ANALYSER LE RÔLE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’EXPANSION DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES, LEURS RESSOURCES ET LEURS STRATÉGIES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS SOUHAITÉS.
LA CROISSANCE INTERNE :
LA CROISSANCE INTERNE EST AUJOURD’HUI L’UN DES DEUX OBJECTIFS MAJEURS DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES. CELLE-CI PERMETTRA À LONG TERME UN ACCROISSEMENT DE LA RENTABILITÉ ET DONC UNE AUGMENTATION DES BÉNÉFICES. DANS CETTE FIN, DIVERSES STRATÉGIES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE, LA PLUS NOTABLE ÉTANT LA STRATÉGIE 2008 / 2009. DÉVELOPPÉE PAR L’ENTREPRISE, ELLE PERMET À CHAQUE UNITÉ D’AFFAIRE DE CONCEVOIR SES PROPRES PROJETS PILOTES. À TITRE D’EXEMPLE, LE MARCHÉ DES ÉMIRATS EXPÉRIMENTE ACTUELLEMENT UN NOUVEAU CONCEPT DE COMMERCE INTERNATIONAL POUR LE MARCHÉ MONDIAL.
CETTE LOGIQUE S’INSCRIT DANS LA RÉGULATION CONJOINTE, C'EST-À-DIRE QUE L’ENTREPRISE ACHATS SANS FRONTIÈRES LAISSE UNE CERTAINE AUTONOMIE A SES FOURNISSEURS PARTENAIRES DANS LE BUT D’OBTENIR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ ET UN MEILLEUR PRIX POUR SES CLIENTS. DES PROGRAMMES DE MARKETING ET DES STRATÉGIES DE PRIX VIENNENT APPUYER CE DÉSIR D’ACCROÎTRE LA RENTABILITÉ POUR LE MARCHÈ FRANÇAIS, EUROPEEN ET AUTRES .
LES ACTEURS ET LEURS RESSOURCES :
PAR AILLEURS, LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ET FONDATEUR, MR. ABDALLAH DEBERKALEH, DÉTIENT UNE RESSOURCE INTELLECTUELLE ET INTUITIVE QUI LUI A PERMIS D’ÉLABORER UNE TECHNIQUE EFFICACE ET RENTABLE POUR SON PROJET DE CRÉER ET VENDRE DES PRODUITS EN PROVENANCE DE EMIRATS ARABES UNIES ( DUBAI ) AVEC UN CHOIX INÉDIT POUR SES PRODUITS PARTICULIÈREMENT DES EMIRATS ARABES UNIES .
LA RESSOURCE HUMAINE, SOIT LA MAIN D’ŒUVRE, ENGLOBE QUELQUES COLLABORATEURS EN FRANCE ET À DUBAI. UNE BONNE GESTION DE L’ENTREPRISE EST PRIMORDIALE POUR NE PAS FAIRE DE PERTES INUTILES ET AINSI TOUJOURS VISER L’UN DES BUTS DE LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE, ICI COMME À L’ÉTRANGER, MAXIMISER SES PROFITS.
LES ACTEURS ET LEURS STRATÉGIES :
ACHATS SANS FRONTIÈRES EST UNE ENTREPRISE VALORISANT UNE BONNE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL, OÙ IL EST PLAISANT DE TRAVAILLER. POUR Y ARRIVER, UNE DÉDUCTION LOGIQUE DÉMONTRE QUE SON DIRIGEANT VALORISE UN CLIMAT DE COLLABORATION ENTRE LES COLLABORATEURS POUR LA RÉUSSITE DE L’ENTREPRISE.
EN FAISANT AINSI, LES COLLABORATEURS AIMENT DAVANTAGE ALLER AU TRAVAIL ET AUGMENTENT LEUR EFFICACITÉ LORS DE LEUR OCCUPATION. UNE PAREILLE ATTITUDE DANS UNE ENTREPRISE SIGNIFIE UNE AUGMENTATION DE PROFIT PUISQUE L’EFFICACITÉ EST EN HAUSSE AINSI QUE L’ATTITUDE POSITIVE SE TRANSMET AU CLIENT.
CES FAITS SONT UNE DES CAUSES QUI PERMETRONT À ACHATS SANS FRONTIÈRES DE SE PROJETER DANS L'AVENIR POUR DEVENIR UN SITE DE RÉFÉRENCEMENT POUR LES ACHATS À DUBAI ET EN ETHIOPIE ( ADDIS ABABA ) DANS UN PREMIER TEMPS ET DANS UN PROCHE AVENIR OUVRIR D’AUTRES CENTRES DE DISTRIBUTIONS SUR LE CONTINENT AFRICAIN , EUROPEENS ( PARIS - LONDRES - BRUXELLES ) , USA ET LE CANADA .
FACE AUX MULTIPLES PROSITIONS DE SES FOURNISSEURS À DUBAI POUR LA DIVERSITÉ DE SES PRODUITS ACHATS SANS FRONTIÈRES POSSÈDE UN NET AVANTAGE SUR LES AUTRES SITES CONCURRENTS DE L'ACHAT EN LIGNE AUX E.A.U. .
EN AGISSANT DE CETTE FAÇON ACHATS SANS FRONTIÈRES SE PROJETE À OBTENIR LES MEILLEURS PRIX DU MARCHÉ. IL EST OBSERVABLE QUE LORS DE CES NÉGOCIATIONS, IL Y A EU UTILISATION DE LA STRATÉGIE DE COLLABORATION CAR DANS LE CADRE DES DEUX TRANSACTIONS, IL Y EU ENTENTE AVEC NOS FOURNISSEURS À DUBAI .
LA PRINCIPALE STRATÉGIE REPOSE SUR L’ÉTABLISSEMENT DE PETITS COMMERÇANTS ET DE PETITS ARTISANS DE PETITE ET MOYENNE TAILLES PERMETTANT UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ ( LA FABRICATION DES PARFUMS ET ENCENSES TRADITIONNELLE ) CES CRITÈRES SONT : L’EMPLACEMENT DU MAGASIN, LA POSSIBILITÉ DE CROISSANCE ET LE TYPE DE PRODUITS. AINSI, EN PLUS D’AUGMENTER LE NOMBRE DE PRODUIT, LA COMPAGNIE S’ASSURE QUE LES INTERNAUTES SUR SON SITE SONT LES GENS QUI RECHERCHENT LES PRODUITS OFFERTS PAR LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES.
LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE :
EN CE MOMENT, UN DES OBJECTIFS MAJEURS DE L’ENTREPRISE EST L’EXPANSION DE SES CLIENTS SUR SON SITE. LE DÉVELOPPEMENT EST CENTRÉ SUR LES INTERNAUTES FRANÇAIS, EUROPEENS ET LA DIASPORA DE LA CORNE D’AFRIQUE .
CELA FAIT PARTIE DE NOS PLANS D'AVOIR D'AUTRES CLIENTS EN DEHORS DE CES PAYS. AUTANT ON CROYAIT QU'IL FALLAIT SORTIR DES PAYS DU GOLFE ET, AUTANT ON PENSE QU'IL FAUT AUSSI SORTIR DE L’EUROPE, POUR RÉPARTIR LE RISQUE, POUR PROFITER DES OPPORTUNITÉS DES AUTRES MARCHÉS, SELON LA VISION DU PRÉSIDENT-FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES. ACHATS SANS FRONTIÈRES AIMERAIT AUGMENTER SONT POTENTIELS DE CLIENTS DANS LES PAYS INDIQUÉS CI-DESSUS.
CE DÉVELOPPEMENT VISE UNE AUGMENTATION DES BÉNÉFICES ET AINSI UNE CROISSANCE DE L’ENTREPRISE.
ÉGALEMENT, L’AUGMENTATION DE SES CLIENTS APPORTERA À L'AVENIR UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN AUGMENTATION.
CETTE PUBLICITÉ DE MARKETING AVANT GARDISTE POUR L’ENTREPRISE AGIT À TITRE INFORMATIF EN AVISANT LES CLIENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE, PRENDRE DE L’EXPANSION AUX EMIRATS ARABES UNIES ET INDIQUE OÙ SERONT LES FUTURS CLIENTS POTENTIELS.
EN SOMME, LA SITUATION DE L’EXPANSION DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES EST BÉNÉFIQUE POUR L’ENTREPRISE.
LE P.D.G. ET SES COLLABORATEURS (TRICES) SONT LES ACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS L’EXPANSION DE L’ENTREPRISE. IL Y A AUSSI LES AUTRES RESSOURCES HUMAINS QUI VA BEAUCOUP AIDÉ À LA RÉUSSITE FUTUR DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES EN FRANCE , EN EUROPES ( PARIS - LONDRES - BRUXELLES ) , AUX EMIRATS ARABES UNIES( DUBAI ) , ET DANS UN PROCHE AVENIR LES AUTRES PAYS DE LA CORNE DE L’AFRIQUE .
LA STRATÉGIE PRIMORDIALE EST CELLE DE LA NÉGOCIATION CAR C’EST AVEC UNE BONNE ENTENTE QU’ON ARRIVE À ATTEINDRE LES OBJECTIFS DÉSIRÉS QUI EST L’OBJECTIF PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ ACHATS SANS FRONTIÈRES.
EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE CONFIANCE CHERS CLIENTS ET CLIENTES, JE VOUS SOUHAITE DE BONNES VISITES SUR NOTRE SITE WEB .
MES REMERCIEMENTS,
MR. ABDALLAH DEBERKALEH - PDG DES SOCIETES : ASF SARL ET TBACS DUBAI LLC