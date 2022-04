Bonjour,



Diplômé d'un Master 2 en Comptabilité Contrôle Audit, je souhaite intégrer une entreprise orientée vers la performance individuelle et collective.



Volontaire, dynamique et travailleur, j'apprécie le travail en équipe mais sais également travailler en toute autonomie.



Ma rigueur, mon sens de l'organisation et mes connaissances en comptabilité sont l'équation d'une collaboration réussie.



Pour plus d'informations, contactez-moi.