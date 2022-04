Abdallah EL AHRARI

Le bureau de la comptabilité centrale de la DGI est chargé de la centralisation des opérations comptables de plus de 100 Recette de l'Administration Fiscale à travers le Royaume du Maroc. A la fin de chaque exercice comptable, il prepare le Compte Administratif de la DGI, d'une part, et assure un contrôle sur pièces de la comptabilité des RAF.

Aussi, Ce bureau entame chaque année plusieurs missions de contrôle interne en matière de comptabilité et du recouvrement.



Mes compétences :

Droits Fiscal

Audit Et Contrôle Interne

Recouvrement