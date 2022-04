Abdallah EL ANNAGUE

Compétences Managériales :

- Comptabilité Générale et Analytique

- Marketing stratégique et Opérationnel

- Etudes de marché et analyse des données

- Gestion des Projets



Compétences Linguistiques :

- Français : Bonne maîtrise

- Anglais : Bonne maîtrise

- Arabe : Langue maternelle

- Espagnol : Notions de base



Compétences Informatiques :

- Logiciels de bureautique : Microsoft Office Expert.

- Analyse de données : Sphinx, SPSS

- Gestion de Projets : Ms Project

- Logiciels de Paie et de Comptabilité

- Maintenance et Création de sites web



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Communication

Marketing