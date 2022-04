Abdallah EL HARIRI

Abdellah EL HARIRI

Né à Casablanca, Abdellah El Hariri suit les cours de l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca de 1965 à 1969. Il s’inscrit en 1973 à l’Institut européen d’architecture et de design à Rome et en 1980 fait un stage de gravure à Lodz en Pologne. El Hariri est peintre et graphiste et sa première exposition personnelle a lieu en 1965 à Casablanca.

Membre et fondateur de plusieurs associations des artistes , syndicat et la mutuelle ... Déférente actions sociale et artistique dans ,hôpitaux, prisons, écoles ...

Hommages a A. EL HARIRI à Casablanca, Rabat,Fés,Setat...

Conférences à la Faculté Al Akhaouaine ,Ifrane, à la Villa des Arts - Rabat, Casablanca ,à la Délégation de ministère de la Culture , Chaoune et à la Faculté des Sciences et Techniques, Mohammadia..

Décoration royale du MÉRITE NATIONALE ... Expositions individuelles et collectives