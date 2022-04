Abdallah EL ZERK

Ingénieur en Informatique Industrielle et Automatique. J'ai développé des nombreuses compétences au cours de mes derniers stages et parmi elles j'ai à mon actif, la programmation des automates (Siemens, Schneider), le développement des applications de supervision (TIA PORTAL, WINCC..), l'élaboration des schémas électriques et le contrôle des projets d'électromécanique. Toutes ces expériences m'ont permis d'acquérir un bon esprit d'analyse et une aptitude à concevoir.



