Abdallah GHLISS

Profil :

1- Nous,Société Coopétation Africaine,installée à TRIPOLI, spécialisée dans la commercialisation d'achats et de ventes de tous les produits alimentaires dans le monde.



2- Nous désirons collaborer avec des sociétés françaises cherchant l'accès au marché libyen concernant tous les produits alimentaires. Nous disposons des locaux de stockage et des pointes de vente.



3- D'autre part, nous sommes dispoosés à collaborer avec toutes les sociétés françaises désirant installer des représentations officielles de toutes les spécialités dans la Libye.



4- Nous disposons d'un responsable commercial officiel permanent ayant un très bon niveau de la langue française (parler, lire, écrire). Il a une large expérience commerciale, administrative et dans le domaine de marketing.



5- D'autre côté, nous sommes disposés à collaborer avec des sociétés industrielles et productives à s'installer dans la Libye avec tout ce que nous disposons : terrain de toutes superficies, formalités administratives et tous les moyens de commercialisation dans toutes les régions de la Libye.



Mes compétences :

Commercial

Commercialisation

Produits alimentaires

Responsable Commercial

Stockage

Tripoli