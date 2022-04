Abdallah HANDOURA

Docteur en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication de Telecom bretagne - Université de Bretagne Sud - France.



Domaine :



- Création des services télécoms (PSTN, NGN)

- Sécurité des réseaux télécoms et informatiques,

- Technologie des services Web,

- Réseaux mobiles : GSM,GPRS,EDGE, HSCD, UMTS, WCDMA

- IMS

- OSA/Parlay, Parlay X Web service





Recherche :



- Création et Sécurisation des services télécoms,

- Architectures orientées Services,

- Cryptographie quantique,

- Sécurité des réseaux informatiques

- Environnement distribué

- VoIP, IMS, sur environnement mobile

- Asterisk



Mes compétences :

Cryptographie

Sécurité

Services web

Télécoms

Web

Web Services