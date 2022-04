Abdallah IDRISSI

Avec plus de 12 ans d''expérience, je suis expert dans la surveillance administrative et financière, le renforcement des équipes et la génération de revenus. Je suis qualifié dans le domaine de la réflexion entrepreneuriale pour analyser et résoudre les problèmes.



Parmi mes réalisations et mes réussites, on peut citer :

– L''augmentation de la productivité, tout en réduisant simultanément les surstocks.

– L’établissement de programmes de sécurité pour diminué les incidents.

– L’augmentation des parts de marché de l'entreprise.

– La réévaluation de la conduite, l''efficacité des calendriers de livraison et de charges de travail.



Cela a permis de maximiser l'ensemble des processus.



Au-delà de ces réalisations de management, j''ai un parcours d''études et de formations solide. J''ai un sens profond de la rigueur afin de mener à bien des opérations productives et rentables.



Ma passion est l''amélioration permanente des performances.