TECHNICIEN SUPÉRIEUR : GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE



Mes compétences :

Solidworks

CATIA

RDM6

commande numérique (GIBBS CAM),

Productique Fabrication assistée par ordinateur

Énergétique Hydraulique et pneumatique industriel

Maintenance

Dessin industriel, Usinage conventionnel.

Matériaux Résistance des matériaux

Conception Mécanique Calcul des structures

Contrôle non destructif.

Énergétique Mécanique des fluides,

Méthodes de production et de contrôle