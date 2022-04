Abdallah KEZOUIT

De l’expédition à la supply chain. J’ai développé mes pôles de compétence dans l’industrie, la grande distribution et l’e-commerce.

J’ai rencontré la logistique à travers l’optimisation et le développement de production industrielle dans des secteurs de pointe. Tout au long de ma carrière j’ai continué à croiser et gérer tous les domaines qui constituent la chaine logistique dans différents Groupes et Pme.

Apres quelques années j’ai pu passer à l’approvisionnement qui est le domaine de la chaine pour lequel une vue d’ensemble sur les flux et le fonctionnement me parait essentielle.

J’ai acquis cette analyse au fil de mes rencontres des différents secteurs de la logistique et des échanges professionnels.





Mes compétences :

Informatique de gestion

Analyse des besoins

E-Commerce

Communication interne

Management d'équipe

Communication externe

Supply chain

ECommerce

SMED

SAP OFFICE

Kanban

IBM AS400 Hardware

Audit

Requirements Analysis

Stock Control

Cost management

ordonnancement planning

Procurement

Project Management

SAP-TR- C

Business Objects

Microsoft Office

SAP

SAP IS M

Sage Accounting Software