Abdallah KOUZAYHA

Je suis titulaire d’un master 2 en Finance et Comptabilité (audit organisationnel et contrôle de gestion) de L’IAE de Lille, mon projet de recherche portait sur la variation du BFR et difficultés financières. Maîtrisant 3 langues.

J’ai achevé mes études avec un stage au sein de Directeur Logistique Local de la Société Nancéenne de Distribution de Presse à Nancy dans une équipe de 5 personnes. A ce titre j’ai abordé le suivi d’un appel d’offre et l'analyse d'un nouveau projet de distribution et son impact financier. Mon deuxième stage était dans le laboratoire de l'IAE là où je me suis occupé de l'analyse financière des TPE en difficultés financières, mes études avaient deux objectifs, un analysé le comportement des entreprises en difficultés financières en gérant leurs BFR et deux étudié l’impact du niveau d’endettement sur le BFR. Dynamique et motivé, j'ai acquis au cours de mon première expérience professionnel qui à durée plus que deux ans comme assistant comptable les techniques comptables et financiers convenable, les qualités d'écoute, de compréhension et d’un bon relationnel avec les clients.