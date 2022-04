Notre société KGP SECURITE propose des services de sécurité et gardiennage aux entreprises.



Essentiellement actifs dans la région grand Ouest, nous assurons nos prestations de surveillance grâce à l’effectif suivant :



- Agents cynophiles,



- Agents de prévention et incendie SSIAP ( 1, 2 et 3 ),



- Agents de prévention et de sécurité, filtrage et palpation