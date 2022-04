Titulaire d’un Cap Maçon et d’un BTS Bâtiment, je suis à la recherche d'un emploi de maçon coffreur

dans la région du puy de dôme.

Jusqu’à présent je n'est fait qu'effectuer du travail intérimaire chez PROMAN intérim

et je souhaiterais mettre ma motivation, ma rigueur et mon amour du travail bien fait au

service d'une entreprise qui, j’en suis sûr, pourrait m’apporter beaucoup dans mon parcours professionnel.