Abdallah MISSAOUI

Chef d’équipe au service maintenance dans une société de fabrication des pièces de rechange d’automobile DAYTECH DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES, réparation et maintenance préventif et curative de toutes les machines numériques et hydrauliques et réparation et conception des armoires électriques, pneumatique et hydrauliques de toutes les machines et amélioration les nouveaux projets de l’usine .



Mes compétences :

Automatisme

Électrique

Electronique

Électronique de puissance