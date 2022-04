Abdallah MOUMEN

- Automatisme et Programmation des automates ( SIEMENS S7 300/400), Les interfaces et les superviseurs HMI SIEMENS,

- Maintenance des instruments de mesures

- Maintenance des actionneurs

- Maintenance des préactioneurs

- Régulation et instrumentation

- Conception et la fabrication des différents types de tableaux électriques

- plans d'ingénierie, les spécifications, les calendriers des projets, des dessins, des schémas de circuits, et les estimations pour la construction et l'entretien de préparé et examiné

- Maintenance et paramétrage des variateurs de vitesse manuel et logiciel