Abdallah NIAR

Comptable fournisseur/aide comptable, actuellement intervenant social.

Polyvalent et autonome, je reste ouvert à toute proposition d'emploi dans la mesure ou j'en ai les compétences.

ponctuellement assistant de chef de chantier, commercial pour divers auto-entrepreneur, j'aime travailler et ne pas gâcher mon potentiel.

Bien que très polyvalent, je ne suis pas puits de science et je prend plaisir à apprendre chaque jour un peu plus ou m'améliorer.

travailler avec des personne investi et bosseur, est un plaisir.

Je collecte aussi des dons de Jouet/vêtement bébé, enfant et adultes, ainsi que duvet et tentes pour apporter un gros plus à mes actions auprès des sans abris. alors je suis à votre services si vous aussi vous souhaitez participer.







Mes compétences :

Informatique

Relations sociales

Bureautique

Autonomie professionnelle

Comptabilité

Services