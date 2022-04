Abdallah NJEH

Ingénieur en Electromécanique – Formation qualifiante selon API 510 – Inspecteur Contrôle Non Destructif (Certifié niveau II ASNT en Contrôle par Ultrason, Certifié niveau II ASNT en Contrôle par ultrason multiélément, Certifié niveau II COTEND en Contrôle par Ultrason et Certifié niveau II COFREND en contrôle par TOFD) – Inspecteur QA/QC – Inspecteur agrée en transport de gaz combustibles par canalisation , en contrôle des installations électriques et en contrôle des équipements et accessoires de levage .

Ingénieur en génie électromécanique

- Certification ASNT niveau II en:

• Contrôle par Ultrason (UT)

• Contrôle par multiélément (PHASED ARRAY)

- Certification COTEND niveau II en:

• Contrôle par Ultrason (UT)

- Certification COFREND niveau II en :

• Contrôle par TOFD (https://www.cofrend-gericco.com/fr/certifications/detail?id=020184 )

- Formation niveau II Courants de Foucault

- Formation niveau II TOFD (Savoir plus)

- Formation niveau II ultrason multiélément (Savoir plus)

- Formation niveau II contrôle par ultrason UT(ASNT)

- Formation niveau II contrôle par ultrason UT(CETIME)

- Formation niveau II contrôle par ressuage PT (ASNT)

- Formation niveau II contrôle par magnétoscopie MT (ASNT)

- Formation niveau II contrôle par radiographie RT (ASNT)

- Formation niveau II contrôle par TOFD et multiélément (INSTITUT DE SOUDURE)

- Formation en API 510 (Pressure Vessel Inspection Code:In-Service Inspection, Rating,Repair, and Alteration)

Agréé par le ministère de l’industrie :

- B2 : Contrôle des installations électriques dans les domaines industriels

- B3 : Contrôle des appareils de levage et des ascenseurs et monte charges

- A3: Contrôle des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation