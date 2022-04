Abdallah REGRAGUI

Trouver, sélectionner, présenter les meilleurs candidats à nos clients, est notre mission.



Pour chaque position ouverte une approche de sélection individuelle, un service taillé sur mesure, confidentiel, exclusif et efficient.



Notre process est clair et séquentiel :



- Nous élargissons au maximum notre prisme de recherche sans jamais nous limiter à notre base de données.

- Nous rencontrons les candidats personnellement et individuellement.

- Nous prenons des références directement chez leurs précédents employeurs.

- Nous certifions leurs CVs en vérifiant leurs diplômes et certificats.

- Nous reportons de façon transparente chaque semaine sur l'état d'avancement de la mission.

- Nous sélectionnons les meilleurs candidats : aucun compromis sur la qualité des candidats présentés.

- Nous offrons un délai rapide : 3 semaines en moyenne.

- Nous proposons un délai de garantie de 6 mois.