Abdallah SEDDIKI

Enseignant et praticien en management de la qualité et en HSE.

Auteur de trois ouvrages : Management de la qualité de l'inspection à l'esprit KAIZEN édité par l'OPU

Management de la qualité en production alimentaire et restauration (HACCP...etc.. ) édité par HIBR Edition

HSE en voie d'édition

J'interviens également en gestion et organisation de la production



Mes compétences :

Methodes

Ordonnancement

Production

QHSE

Management entreprise

HACCP . Sécurité en production alimentaire et rest