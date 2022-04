Abdallah SOUFI

J'ai débuté dans les assurances au début de l'année 2003 et j'ai donc une expérience de 7 années dans les assurances.



j'ai participé à différents séminaires et je posséde un diplome en assurances de personnes.



j'ai aussi une formation autodidacte en informatique (world, excel).



j'aime la nature et les grands espaces, la meditation au bord de la mer et les virées dans les montagnes.



les documentaires à la télévision sur les animaux sauvages et les océans ainsi que l'histoire occupent une grande partie de mon temps libre.