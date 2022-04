Abdallah ZERFAOUI

Ingénieur calcul, spécialisée en CFD et calcul de structure.



J'accompagne les bureaux d'études et les bureaux de calcul dans leurs différentes études grâce à mes compétences relativement généralistes :



- Conception

- Simulation numérique

- Programmation

- Management de projet



La partie conception permet de mettre en place les modèles de travail et leur architecture. Une fois cette étape réalisée, je peux réaliser les calcul grâce à différents outils de simulation de calcul éléments finis (ANSYS Workbench, COMSOL Multiphysics...etc).



Mon attrait pour la programmation m'a permis de proposer des services de type programmation de moyens de simulation qui donnent l'opportunité aux entreprises de posséder des logiciels de simulation uniques, innovants et totalement adaptés à leurs besoins.



Enfin, le management de projet est indispensable dans le travail d'ingénieur. De cette manière, je suis chaque projet du début à la fin et je rédige des rapports que j'aime réaliser relativement détaillés pour que mes collaborateurs puissent en suivre toutes les étapes.



Curieux et motivée, j'espère élargir mon domaine de compétence et, d'ici plusieurs années, avoir l'opportunité de gérer des équipes grâce à l'expérience que j'ai acquis.



N'hésitez pas à me contacter :

☎ 07.81.99.59.46

✉ zerfaouiabdallah@gmail.com



Mes compétences :

Fortran

Python

Ansys workbench

Ansys Fluent

Comsol Multiphysics

Catia v5

Scilab

MATLAB

Abaqus

LaTeX

C#

C

OpenMP

C++

Plaxis

CFD

Calcul scientifique

Calcul de structure

Méthode des éléments finis