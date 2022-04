Abdarrahman EL YAAQOUBI

- licence en science de la vie (végétale et animale)

- ingénieur d'état en industrie agricole et alimentaire

- master en management qualité hygiène sécurité et environnement

- master en management des entreprises

- certificat de formation dans la fonction responsable de production

- certificat de formation dans la fonction responsable de la maintenance

- responsable production et maintenance (plus de 5 ans)

- olives, câpres, cornichons, citrons, poivron, artichaut, confitures, sauces, huile d'olives ...

- ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

- HACCP, PIAQ, ISO 2200, IFS, BRC

- arabe, français et anglais

- association de protection de consommateur et d'environnement



Mes compétences :

Microsoft Excel

Gestion de la production

Microsoft Project

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Microsoft Access

Animation d'équipe

Gestion de maintenance

Normes Qualité agroalimentaires

controle de la qualité et la sécurité alimentaire

Gestion des compétences