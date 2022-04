"ABDB" est un label de qualité de produits, de conseils et de services appliqué à chacun de nos précieux clients afin de comprendre, penser, créer, réaliser & partager vos projets personnels et professionnels, des plus prestigieux au plus insolites, à Paris, Londres, New York et Faro.



La labellisation "ABDB" a pour vision d’offrir des collections «capsules» de produits, de conseils et de services «écolonomiques» astucieux: un art de vivre juste qui puise ses ressources dans la synergie des cultures et qui développe des alchimies authentiques, permettant d’optimiser et de savourer les besoins respectifs de nos clients et partenaires.



La famille passionnée d'experts franco-anglo-portugais, created & made by «ABDB», met ainsi à profit ses connaissances stratégiques et opérationnelles pointues au sein des 4 départements de son Agence d’Investissement en Algarve «ABDB Portugal»:

. Agence de Tourisme (Loisir & Affaires)

. Chasse Immobilière,

. Cabinet patrimonial,

. Cabinet Marketing et Communication.



ABDB PORTUGAL- Real Estate & Tourism in Algarve (Advisory & Investment)

Siège: Rua da Barroca, 24A - 8005-467 Estói (Faro) - PORTUGAL

Mobile Français: +33 6 59 11 54 81

Mobile Portugais : +351 930 463 878

Office: +351 289 051 933

Email: contact@abdbportugal.com

Site Internet: http://www.abdbportugal.com/



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Conseil aux entreprises

Immobilier

Droit immobilier

Défiscalisation

Marketing des services

Services

Gestion immobilière

Négociation immobilière