Abde Lkarim DJEDDOUR

Je suis passionné par tout ce qui touche au développement des sites web, design, web marketing, etc...



- Développement des sites web utilisant les technologies PHP4, PHP5, SQL, XML, HTML, CSS, JavaScript

- Conception et intégration de projets web.

- Gestion de projets et relations clients.

- Maintenance et suivi clients.

- Gestion de serveurs d'hébergement web.

- Gestion administrative et technique des noms de domaine.

- Réalisations / intégrations et envois de mailing.

- Référencement.



Mes compétences :

Javascript

PHP, HTML, CSS

développement des sites WEB

Php

Dreamweaver

HTML

Css

HTML5

Développement web