Abdekader BELGHIT

J'ai obtenu master 2 en informatique, grâce auquel j'ai acquis de solides bases en ce qui concerne les systèmes d'information répartis,la gestion d'un SGBD ,et des langages de programmation.

pour mon expérience professionnel:

j'ai effectué un stage de 5 mois au sein de société Cisco Network académie,dont l'objectif était Network Fundamentals



Mes compétences :

C++

XML

UML/OMT

Personal Home Page

Perl Programming

Oracle 10G

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merise Methodology

Linux

Java 2 Enterprise Edition

Java

HTML5

ECLiPSe

C Programming Language

Adobe Photoshop