Abdel ABOUBAKAR

Je demeure disponible afin de vous apporter mon conseil et mes savoirs en services de transport à l'international.



Dans un Monde où l'envie d'entreprendre, de s'entraider, et de développer des projets, s'essoufle, je fais partie de ces quelques personnes qui pensent encore, qu'en mettant des ressources en commun, en travaillant dans la même direction, qu'il est encore possible d'entreprendre de grandes choses.



Envie de développer de nouveaux projets ? d' explorer de nouvelles opportunités à l'international ? je vous propose mon appui en matière de transport.





Mes compétences :

Sales Force

Développement commercial