Abdel Moutalib LOUDERAI

Homme terrain, je manage une équipe de 11 conseillers commerciaux itinérants.

Mes missions au sein de Generali sont de :

- Assurer le soutien technique et commercial. - - Négocier les objectifs à atteindre, les moyens et le budget nécessaires pour y parvenir.

- Concevoir et mettre en place les plans d’actions commerciales.

- Assurer un suivi régulier, quantitativement et qualitativement, des résultats commerciaux.

- Participer au recrutement et à la formation des équipes.



Mes compétences :

Assurance

Management commercial

Proactivité

Recrutement

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word