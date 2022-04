Abdelaali FEKKAR

Domaines d'expertise:

 Maitrise des techniques de vente et du processus de négociation

 Monitoring des ventes

 Animation des équipes commerciales

 Elaboration et mise en œuvre de plans de communication

 Bonne connaissance du marché des fertilisants (engrais granulés, solubles, liquides et foliaires)

 Expérience confirmée dans les zones du Gharb et Loukous (agrumes, fruits rouges et maraîchage)

 Capacité d'écoute, sens du relationnel, aptitude à exprimer clairement les offres et les attentes



Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access