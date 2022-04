Abdelaali LAMAMAR

Ingénieur d’État Arts et Métiers, de formation généraliste à dominante Génie Mécanique et Électromécanique, En effet, j’ai pu acquérir de solides bases dans les domaines suivants :

1. La mécanique (Conception et dimensionnement, RDM, Mécanique des structures. Procédés de fabrication et de mise en forme des matériaux, choix des matériaux).

2. L’électricité (Électrotechnique, Réseaux électriques BT et MT).

3. L’automatisme (Automate Siemens, Schneider, Allen-Bradley).

4. La gestion de la qualité (PDCA, cartes de contrôle,5S, 8D , ISHIKAWA ...).

5. La production( Lean Manufacturing ,MRP,Ordonnancement des travaux des ateliers ,KANBAN...).

6. La maintenance industrielle (plans de maintenance, AMDEC...).



Ces domaines correspondent parfaitement à mes intérêts de carrière et sont également compatibles avec mes compétences et mon expérience.



Mes compétences :

Systèmes électromécaniques

Systèmes hydrauliques / pneumatiques

Systèmes mécaniques

Procédés de Formage / Fonderie

Méthodes numériques / Eléments finis

Management industriel et planification

Commande, Automatisaion et Supérvision

Régulation industielle

Informatique industrielle

Conduite et gestion de projets

Machines Thermiques, Ingénierie des pompes

Sureté de fonctionnement

Gestion de la maintenance

Electrotechnique, Réseaux électriques

Maintenance industrielle

Siemens Hardware

Solidworks

RDM

Microsoft Word

STEP 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Material Requirements Planning

Lean Manufacturing

Kanban

CATIA

C Programming Language

Autocad

Assembleur

gestion de la production

Gestion de la qualité