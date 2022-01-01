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Abdelaali LKHSIM

BENIMELLAL

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Ste JP Industrie - Chargé d'affaire

    maintenant

  • BATIGLOBE - RESPONSABLE COMMERCIAL

    2004 - 2005 GESTION DE PROJET DE MENUISERIE PVC DE L'AVANT PROJECT JUSQU4A LA RECEPTION: PROSPECTION PRESCRIPTION VENTE
    GESTION DE PRODUCTION
    GESTION DE CHANTIER
    RECOUVEMENT

  • Maghreb Multi Power - Chargé d'affaire

    2002 - 2003 PROSECT,PRESCRIPTION ET VENTE SUIVI COMMERCIAL : DEFINITION DESEXIGENGES ,CAHIER DE CHRGE....REALISATION DE PROJET: GESTION MOYEN HUMAIN MATERIEL ET LOGISTIQUE JUSQU'A RECEPTION DU PROJET RECOUVREMENT
    MESURE DE SATISFACTION

  • ODIM/MPA - RESPONSABLE VENTE ZONE SUD

    1999 - 2001 VENTE DE PIECE DE RECHANGE AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL ZONE SUD
    RECOUVREMENT
    ETUDE DES ATTENTES DU MARCHE
    VEILLE TECHNIQUE
    RECOUVREMENT

  • SOVIMAR - Attaché de direction

    1996 - 1999 Coordination entre services et divers chantiers
    Gestion magasin de vente materil electrique
    Recouvrement
    Suivi adminstratif des marchée TCE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau