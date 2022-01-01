Abdelaali LKHSIM

2004 - 2005GESTION DE PROJET DE MENUISERIE PVC DE L'AVANT PROJECT JUSQU4A LA RECEPTION: PROSPECTION PRESCRIPTION VENTE
GESTION DE PRODUCTION
GESTION DE CHANTIER
RECOUVEMENT
Maghreb Multi Power
- Chargé d'affaire
2002 - 2003PROSECT,PRESCRIPTION ET VENTE SUIVI COMMERCIAL : DEFINITION DESEXIGENGES ,CAHIER DE CHRGE....REALISATION DE PROJET: GESTION MOYEN HUMAIN MATERIEL ET LOGISTIQUE JUSQU'A RECEPTION DU PROJET RECOUVREMENT
MESURE DE SATISFACTION
ODIM/MPA
- RESPONSABLE VENTE ZONE SUD
1999 - 2001VENTE DE PIECE DE RECHANGE AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL ZONE SUD
RECOUVREMENT
ETUDE DES ATTENTES DU MARCHE
VEILLE TECHNIQUE
RECOUVREMENT
SOVIMAR
- Attaché de direction
1996 - 1999Coordination entre services et divers chantiers
Gestion magasin de vente materil electrique
Recouvrement
Suivi adminstratif des marchée TCE