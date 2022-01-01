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Abdeladim CHNANI

En résumé

NATIF DE LA REGION DE SAFI VERS LE MILIEU DES ANNEES 50 (SELON MA MERE JE SUIS NE UN CERTAIN LUNDI DU MOIS DE MAI 1955 A 5 MOIS DU RETOUR DE FEU MOHAMED V)
J'AI FAIT MON INITIATION A L'ALPHABET ARABE DANS LE M'SID DU DOUAR DE MA MERE A QUELQUES 45 KM AU SUD EST DE SAFi NON LOIN DES COLLINES CHIADMA.
TRES INFLUENCE PAR MES ONCLES MATERNELS QUI ETAIENT A L'EPOQUE DES PIONNIERS EN MATIERE D'ACCES AU NOUVEAU STYLE DE L'ECOLE PUBLIQUE MODERNE, J'AVAIS ENVIE CERTAINES PERSONNES DE PASSAGE DANS NOTRE DOUAR, ET QUI POUVAIENT DEJA DECHIFRER NON SEULEMENT L'ARABE CLASSIQUE MAIS AUSSI LE FRANçAIS.
LA MAISONEE DE FEU MON GRAND PERE MATERNEL ETAIT UN LIEU DE FREQUENTS PASSAGES DE GENS QUI PARLAIENT A L'EPOQUE UN LANGAGE POLITIQUE PLUTOT DE CONTESTATION ET CERTAIN PARMIS EUX FAISAIENT DEJA PARTIE DE LA MOUVANCE NAISSANTE UNFP.
7 ANS REVOLUS, UN ONCLE MATERNEL SI MOHAMED QUE DIEU AIE SON AME M'A PRESQUE ARRACHE A MA MERE DONT J'ETAIS L'UNIQUE ENFANT, POUR M'EMMENER AVEC LUI A CASABLANCA OU IL ETAIT INSTITUTEUR A HAY HASSANI.
SUR LES BANCS DE L'ECOLE AL AKHTAL OU ON M'ADMIT DIRECTEMENTAU CE1 J'AI TOUT DE SUITE BRILLE PAR L'AMOUR QUE J'AI PORTE A L'ECOLE ET QUI ME LE RENDAIT BIEN.
SOUVENT, ET JE CROIS QUE C'EST RELATIVEMENT VRAI, JE RACONTE A MES ENFANTS QUE J'AI ADHERE A L'IDEE DE MON ONCLE DE ME PLACER DANS L'ECOLE PUBLIQUE, RIEN QUE POUR VOIR CE QUE C'ETAIT LA VILLE DONT J'ENTENDAIENT SOUVENT LES GENS DE MON DOUAR LOUER LES MERITES ET LES MERVEILLES.
(CEI EST UNE EBAUCHE DE PRESENTATION, MAIS TOUTE EBAUCHE EST GENERATRICE. JE TIENS A LE PRECISER POUR TOUS MES AMIS)

Mes compétences :
Sociologie
Histoire
Philosophie

Entreprises

  • FINANCES - ADMINISTRATEUR

    1979 - maintenant DEBUT DE CARRIERE DANS LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES DU DEPARTEMENT DES FINANCES.
    VERS 1989 CHANGEMENT DE METIER ET NOUVELLE AFFECTATION DANS LA GESTION DES RETRAITES CIVILES ET MILITAIRES A LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES.
    SUITE A LA REFORME DE LA CMR ET SA TRANSFORMATION EN ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME, J'AI OPTE POUR LE RETOUR AU DEPARTEMENT DES FINANCES ET J'AI INTEGRE LA DEPP, UNE DIRECTION EN CHARGE DU SECTEUR DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION.
    J'AI ETE, TOUR A TOUR CHARGE DES NORMES ET PROCEDURES, DE L'AUDIT INTERNE DES SERVICES DE LA DIRECTION, ET DES AFFAIRES GENERALES JUSQU'AU JOUR D'AUJOURDHUI (AVRIL 2013).
    MA RETRAITE SE PROFILE DEJA A L'HORIZON, ET JE M'Y PREPARE SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE D'ABORD, CAR C'EST UN TOURNANT DANS LA VIE DES HOMMES HABITUES A SE SENTIR UTILES JUSQU'AU JOUR OU ON LEUR ANNONCE LEUR FIN DE CARRIERE PROFESSIONELLE.
    SE SENTIR TOUT D'UN COUP COUPE DE L'ACTIVITE QUI NOUS A ACCOMPAGNE DURANT DES DECENNIES, SE METTRE A L'ECART DES EX-COLLEGUES , TOUT EN CONTINUANT A ARBORER LE STATUT DE L'INDIVIDU UTILE POUR SON ENTOURAGE ET AA PETITE ET GRANDE SOCIETE, VOIR FILER LE STATUT DE MAITRE DE FAMILLE INCONTESTE ET LE SURGISSEMENT DE LA REVOLTE SOURDE DES GRANDS ENFANTS QUI DEVIENNENT DES HOMMES ET DES FEMMES A PART ENTIERE, TOUT CELA DOIT ETRE ASSUME ET DEPASSE SANS GRANDS FRACAS NI DOMMAGES COLLATERAUX.
    J'AI MA PETITE IDEE LA DESSUS ET ELLE COMMENCE DEJA A PORTER SES FRUITS DE MANIERE PRECOCE.

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Pas de formation renseignée

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