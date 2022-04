Abdeladim CHNANI

NATIF DE LA REGION DE SAFI VERS LE MILIEU DES ANNEES 50 (SELON MA MERE JE SUIS NE UN CERTAIN LUNDI DU MOIS DE MAI 1955 A 5 MOIS DU RETOUR DE FEU MOHAMED V)

J'AI FAIT MON INITIATION A L'ALPHABET ARABE DANS LE M'SID DU DOUAR DE MA MERE A QUELQUES 45 KM AU SUD EST DE SAFi NON LOIN DES COLLINES CHIADMA.

TRES INFLUENCE PAR MES ONCLES MATERNELS QUI ETAIENT A L'EPOQUE DES PIONNIERS EN MATIERE D'ACCES AU NOUVEAU STYLE DE L'ECOLE PUBLIQUE MODERNE, J'AVAIS ENVIE CERTAINES PERSONNES DE PASSAGE DANS NOTRE DOUAR, ET QUI POUVAIENT DEJA DECHIFRER NON SEULEMENT L'ARABE CLASSIQUE MAIS AUSSI LE FRANçAIS.

LA MAISONEE DE FEU MON GRAND PERE MATERNEL ETAIT UN LIEU DE FREQUENTS PASSAGES DE GENS QUI PARLAIENT A L'EPOQUE UN LANGAGE POLITIQUE PLUTOT DE CONTESTATION ET CERTAIN PARMIS EUX FAISAIENT DEJA PARTIE DE LA MOUVANCE NAISSANTE UNFP.

7 ANS REVOLUS, UN ONCLE MATERNEL SI MOHAMED QUE DIEU AIE SON AME M'A PRESQUE ARRACHE A MA MERE DONT J'ETAIS L'UNIQUE ENFANT, POUR M'EMMENER AVEC LUI A CASABLANCA OU IL ETAIT INSTITUTEUR A HAY HASSANI.

SUR LES BANCS DE L'ECOLE AL AKHTAL OU ON M'ADMIT DIRECTEMENTAU CE1 J'AI TOUT DE SUITE BRILLE PAR L'AMOUR QUE J'AI PORTE A L'ECOLE ET QUI ME LE RENDAIT BIEN.

SOUVENT, ET JE CROIS QUE C'EST RELATIVEMENT VRAI, JE RACONTE A MES ENFANTS QUE J'AI ADHERE A L'IDEE DE MON ONCLE DE ME PLACER DANS L'ECOLE PUBLIQUE, RIEN QUE POUR VOIR CE QUE C'ETAIT LA VILLE DONT J'ENTENDAIENT SOUVENT LES GENS DE MON DOUAR LOUER LES MERITES ET LES MERVEILLES.

(CEI EST UNE EBAUCHE DE PRESENTATION, MAIS TOUTE EBAUCHE EST GENERATRICE. JE TIENS A LE PRECISER POUR TOUS MES AMIS)



Mes compétences :

Sociologie

Histoire

Philosophie