Abdeladime DOUDOUH

Jeune diplômé de l’Ecole Hassania des travaux publics de Casablanca, je suis à la recherche d'un poste d’ingénieur en génie civil qui me permettra de mettre à profit l'ensemble des connaissances acquises tout au long de mon cursus universitaire.



J'ai pu consolider ma formation par plusieurs stages pratiques au cours desquels j'ai pu développer mon apprentissage des diverses techniques liées à la construction de batiments,barrage,chausée et pont.





Mes compétences :

RDM

Microsoft Project

ArcGIS

ROBOT BAT

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

PISTE SETRA

Autocad

Visual Basic

Microsoft Word

Hangars

HEC-RAS

C++

C Programming Language

BPEL

Traitement des eaux