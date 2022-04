Actuellement en dernière année à l'école nationale supérieure d'arts et métiers de Meknès, mon objectif professionnel est d'intégrer et collaborer avec une équipe professionnelle et participer aux projets innovants en relation avec l'électromécanique.Je suis ouvert à toute opportunité de travail dans ce domaine. je serai disponible à partir du mois de Juillet et mobile sur le Maroc et l'Europe entière.



Mes compétences :

Simulink

CATIA

C++