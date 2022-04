Abdelali AIT EL CADI

Ingénieur de l’École POLYTECH'Marseille (IUSTI) en Mécanique Énergétique, j'ai reçu une formation solide en thermique, énergétique, et mécanique des fluide. J'ai travaillé en équipe durant mes expériences professionnelles sur de nombreux projets, particulièrement dans le Secteur de la climatisation & Fluides.



Sur le plan personnel, je suis rigoureux, dynamique, et autonome. J'ai le sens de l'organisation, des responsabilités, et des contacts humains.



Soucieux de me développer et de contribuer au développement de ma société, je suis actuellement ingénieur chargé d'affaires en Génie Climatique & Fluides au sein de CEGELEC MAROC, poste qui m'a donné l'opportunité de gérer des projets sur tous les niveaux (technique, financier, Ressources humaines, organisationnel, ...) tout en s'appuyant sur un management très compétent, favorisant l'autonomie et l'esprit d'initiative chez tous les collaborateurs.



Mes compétences :

Bâtiment

Désenfumage

Energétique

Génie climatique

Mécanique

Ventilation

Qualité

Management

Ingénierie

Informatique

Gestion de projet

Environnement