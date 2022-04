Abdelali AJOUJ

Je capitalise plus de 8 ans d'expérience professionnelle dans le secteur aéronautique ,Pendant cette période, j’ai assuré plusieurs fonctions de gestion, la logistique, la sécurité, la gestion de production sous forme de plusieurs projets au cours desquels j’ai développé mon savoir en termes de Gestion de Projet, Lean Manufacturing ainsi que les démarches d’Amélioration Continue. Dans un organisme militaire agréé par la direction de l'aviation civile, en travaillant sur plusieurs grands projets aéronautiques.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Gestion de Projet

Lean Six Sigma

Probabilités et Statistiques

Gestion de la production

Méthodes de Résolution de Problèmes