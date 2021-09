Abdelali AKHYAT

Diplomé d'un Master Chimie alternative - Concepts innovants et nouvelles pratiques en chimie fine.

Domaines: chimie Organique, polymères, biochimie, chimie verte, synthèse peptidique, glycochimie et chimie analytique.



Actuellement à la recherche d'emploi CDD (6 mois et plus) ou CDI



Competences acquises et améliorées pendant mon parcours:

Connaissances approfondies et solides competences en synthese organique (Retrosynthèse, synthese multi-etape, Catalyse organométalique et biocatalyse), polymérisation et encapsulation, chimie analytique, validation des méthodes analytique, Qualification/Validation, Contrôle qualité.

Maitrise des techniques de purification

Maitrise des techniques danalyses et de caractérisations (RMN 1D et 2D, spectrometrie de masse, infra-rouge, UV-visible, HPLC, IC, GC, LC, SEC, SFX, DRX, DSC, ATG, ATD, Granulométrie Laser et MEB, SAA flamme, ICP-AES)

Maitrise de logiciels: Pack Office, ChemDraw, ACD/Labs, Mnova, Avogadro, Gaussian, GaussView, Spectrum 10 (PerkinElmer), OMNIC, OpenLab, Empower, Partica LA 960 Horiba, Hi-Res TGA, Topspin 3.6.1

Environnement normatif : GMP, BPF, BPL, BPH, FDS, normes ISO, Pharmacopées européenne, REACH, HACCP, IFS Food, BRC Food

Autonomie et aptitude a travailler en equipe,

Bon esprit critique et d'analyses.

Dynamisme, excellent relationnel.

Grand sens de lorganisation et rigueur.



Ma formation et mes expériences m'ont apporté rigueur, autonomie et polyvalence.

De nature curieuse et dynamique, j'ai un intérêt particulier pour les secteurs pharmaceutiques, cosmétiques, la chimie de spécialité et de santé.