Abdelali BELBEY

Bacheliers T en économie Option Comptabilité et ayant une Formation Supérieure ( Institut de Technologie Financière et Comptable Actuellement Ecole Nationale des Impôts . Diplômé Docteur 3eme Cycle en Management ( Université de Québec Á Montréal -Canada ) - Doctorant ( DBA ) AmerIcan Université of Leadership ( AUL-USA-FLORIDE )

- Assesseur Conseil National de Comptabilité ( Organisation Nationale des Comptables Agrées , Chef de Mission Financier et Révision Comptable ( Filiale Sonatrach Hassi- Messaoud pendant 20 Ans )

Enseignant Formateur INSIM _Sud Hassi - Messaoud des Cycles Techniciens Supérieures Ingénieures et Masters dans les Domaines

- Comptabilité Générale

- Comptabilité Analytique

- Comptabilité des Sociétés

- Analyses Financières

- Fiscalité des Entreprises

- Ayant un Cabinet de Comptabilité Audit Conseil Fiscal et Formation



Mes compétences :

Apte à explorer d'autres domaines

Conseil en management de la performance