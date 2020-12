Abdelali BENDOUROU

• 17 années d’activité professionnelle dans la Gestion administrative et financière d’associations.

• Maîtrise des dispositifs d’insertion et d’accès à l’emploi.

• Animation d’équipe et de réseaux d'acteurs locaux

• Montage de projets de développement local

• Organisation d'évènements liés à l'emploi

• Bonne connaissance des publics et des entreprises



Mes compétences :

Communication interne

Formaliser des outils de gestion

Management, animation et coordination des équipes

Concertation avec les partenaires locaux et inst

Management