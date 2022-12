Abdelaziz IZIKKITENE

Friand des technologies nouvelles , je suis en quête de projet permettant d'améliorer les performances de l'entreprise , tout en choisissant la rentabilité et exigeant un retour sur investissement significatif.

J'ai abordé de nombreuses technologies, pour enfin me concentrer sur les outils et processus métiers.

Fiabiliser , améliorer le système d'information et les outils métiers , sont primordiaux dans un monde où les procédés sont sans cesse en évolution.





Exemples des technologies abordées :



Systèmes :Os 400 ; Windows toute édition (serveur et client) ; Linux toute édition

(Serveur et client) ; MacOs ; SymbianOS.

Réseau et téléphonie : Cisco toute technologie (Call Manager, Call

Unity, routeur, SVI, commutateur, Wifi) Quescom, HP, Sony (camera IP), etc.…

Application et service : DataSet server (DATAWAREHOUSE/),

Eureka(ERP),OFbiz(ERP), GLPI, OCS, Nagios, Centreon, Remedy, VMWare server, ESX, Oracle 10g, Apache Tomcat, MySQL, IP Cop, ADID, Active Directorie, Ldprx, DameWare, Ldap ,ect…

Développement : C#; PHP ; SQL ; VBA ; Basic ; JavaScript;

ADA ; C++ ; Ruby etc.…

Matériel : Dell (client, serveur, périphérique d’impression);Toshiba

; IBM (client, serveur) ; Sony (client et périphérique de surveillance); HP (client, serveur, périphérique d’impression) ; Ricoh (serveur, périphérique d’impression) ; HTC (Pocket PC, et PDA), BlacKBerry (Pocket PC) ; GSM ; etc.…



Mes compétences :

IT manager

Informatique

Système d'information

Project Manager

Responsable informatique

Business intelligence

LAN