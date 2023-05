Abdelaziz KRICHEN (ABDELAZIZ KRICHEN)

À la recherche d'un product owner expérimenté et passionné ? Je suis Abdelaziz KRICHEN, et je gère actuellement des projets innovants pour STELLATIS, un leader mondial de lindustrie automobile. Je travaille avec des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, et bien dautres, pour créer des solutions de mobilité propres, connectées, abordables et sûres. Je définis et priorise les besoins et les exigences des utilisateurs, je rédige les user-stories et les spécifications fonctionnelles, je valide et améliore le produit en fonction des retours des clients, et je coordonne les compétences techniques de léquipe agile. Jai 7 ans dexpérience en génie logiciel et je maîtrise les outils et les méthodologies les plus performants du marché. Je parle couramment langlais et jai un diplôme dingénieur en génie logiciel. Jai également développé des solutions web et mobiles, des applications de gestion, des systèmes dinformation, et des logiciels embarqués pour plusieurs entreprises. Je suis fier de contribuer à linnovation et à la transformation digitale du secteur automobile. Et vous, quels sont vos projets ? Comment puis-je vous aider ?