Abdelaziz LACHGAR (ABDELAZIZ LACHGAR)

Passionné par la vente et la relation clients j'ai acquis une solide experience dans le secteur des telecommunications au Maroc avec un parcours exceptionnel au sein d'Orange Maroc ou j'ai atteint des performances remarquables.

J'ai pu closé des deals strategique tel que le projet Noor a Ouarzazate et d'autres.

J'ai ensuite immigré au Canada ou j'ai entamé une nouvelle aventure dans le secteur bancaire notamment a la Banque laurentienne et le mouvement Desjardins.