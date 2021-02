Abdelaziz LAHLOU

Jeune Marocain, âgé de 23 ans, à l'origine de la ville de Safi, titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur en conception du produit industriel, et d’une licence professionnelle en mécatronique à l'école supérieure de technologie.



Au niveau professionnel, j'ai effectué 3 stages dans plusieurs divisions au sein du groupe office chérifien des phosphates.



Ensuite j'ai passé une formation chez ADHESIUM technologies pour une durée de 30 jours (Formation de CATIA V5 dans différentes ateliers ; Sketcher, Part design, Generative Shape design, Sheet Metal Design, Generative Drafting, Assembly Design).



Actuellement ; Je suis technicien bureau d’étude chez groupe SEGULA Technologies dans le domaine d’automobile et d’aéronautique. À partir d’un style proposé par le client on va construire des pièces 3D sous CATIA V5.



Mes compétences :

CAO

AutoCAD

Catia v5

SolidWorks

Programmation informatique

VHDL

Automatisation

Dessin industriel

Electronique analogique

Electronique numérique