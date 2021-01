Abdelaziz OUAZZANI CHAHIDI

Etre impressionné par l’innovation et la créativité, et assoiffé de connaissance et de développement continu sont mes principaux raisons qui m’ont poussés à se lancer dans l’ingénierie.

Durant ma formation, j’ai pu développer la capacité de s’adapter aux différents domaines d’activités industrielles, d’allier entre la recherche-développement, l’innovation, le contrôle de qualité et le technico-commerciale. Et surtout s’orienter vers le monde de l’innovation lorsque j’ai déposé pour mon premier brevet sous l’encadrement de mes enseignants.



Mes compétences :

Développement des applications informatiques

Microsoft Project

GANTT Project

CHEMCAD

Comsol Multiphysics

CHEMSKETCH

PROFICAD

Adobe Illustrator

FILMORA

Microsoft Access

CSS 3

ASP.NET

JavaScript

Visual Basic .Net

HTML 5

Adobe Photoshop

Minitab

Microsoft SQL Server

Modélisation et simulation des procédés

Maîtrise statistique des procédés