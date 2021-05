Abdelaziz OURRANI

Étudiant en quatrième à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir, option : Gestion Financière et Comptable. Et titulaire d'un brevet de Technicien Supérieur en Gestion des PME.

Durant mes deux ans d'études au BTS, j'ai réalisé un certain nombre d'activités qu'on appelaient "Actions Professionnelles Appliquées" d'ordre administratif, commercial, financier et dont le rôle était de nous permettre de marier la théorie et la pratique tout en agissant comme des professionnels. Sans oublier bien sûr les stages effectués en parallèle.

Ainsi, une fois intégré l'ENCG d'Agadir, la même perspective est suivie : 'j'ai pu réaliser quelques projets à la fois théorique que pratique malgré la perturbation des cours causé par la propagation du Covid-19.

Pour combler voire enrichir mes connaissances, j'ai suivi des formations en ligne en relation avec ma formation essentiellement.