Abdelbaset KEDDOU (ABDELBASET KEDDOU)

Etudiant passionné en Mastère 2 Architecte Digital, je suis à la recherche d'une alternance à partir de février. Mon dynamisme et mon sérieux sont mes atouts majeurs, je travaille sans relâche pour atteindre mes objectifs.



Avec une expérience significative acquise au cours de mes stages en développement web et mobile, j'ai démontré mon aptitude à travailler sur des projets concrets lors de mon passage à l'École Polytechnique EPL.



Avec un désir constant d'apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, je suis prêt à mettre en pratique mes compétences pour explorer de nouveaux horizons dans le monde du développement.