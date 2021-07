ABDELFATTAH EL BICHRI

halte.service@gmail.com



+212 661 167 572

+212 663 170 590



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:



01/12/2015 a nos Jours : Operations Manager South Zone and Regions

01/06/2014 au 30/11/2015 : Sécurité / Qualité Manager PROTESTAS (SECURITAS Maroc)

22/06/2012 au 17/06/2014 : Branch Manager Casa Nord G4s Maroc

01/12/2011 au 21/06/2012 : Directeur grand comptes / Formateur SECURITAS Maroc

01/05/2010 au 30/11/2011 : Directeur des opérations CBS Maroc

01/03/2005 au 25/04/2010 : Directeur des Opération Groupe 3N Service

07/08/1998 au 26/02/2005 : Responsable d’encadrement et formation/ Qualité groupe 4 Securitas .



DIPLOMES



2000au 2001 : 1ère Année en droit privé arabe à la faculté Hassan II Casablanca

03 Oct. 2001 : Attestation du Formateur Titulaire des encadrons des agents de sécurité et sûreté.

08 Oct. 2002 : Attestation de Formation d’encadrement des agents de sécurité et sûreté.

1997au 1998 : Baccalauréat lettres modernes



FORMATIONS PROFESSIONNELLES



• Formation incendie.

• Formation secourisme.

• Formation d‘encadrement des agents de sécurité et sureté.

• Formation sst.

• Formation savoir faire / être.



DOMAINES DE COMPETENCE



• Formation générale

• Gestion du volet exploitation.

• Gestion du volet intérims et travail temporaire



Mes compétences :

Vente

Sécurité

Ressources humaines

Nettoyage

Gestion de projet

Gestion

Développement commercial

Communication

Management

Encadrement

Secourisme

Services